Klare Signale bei Renhe Pharmacy!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Renhe Pharmacy beträgt das aktuelle KGV 14, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" mit einem Durchschnitt von 0 liegt. Aktuell ist Renhe Pharmacy daher weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet, welches für Renhe Pharmacy im Relative Strength-Index (RSI) einen Wert von 71,74 ergibt. Dies führt zu einer Überkauf-Einstufung. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich jedoch ein Wert von 66, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die RSI daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Renhe Pharmacy im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,5 Prozent erzielt, was 3,5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt 0,17 Prozent, wobei Renhe Pharmacy aktuell 1,33 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Renhe Pharmacy interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Renhe Pharmacy.

Renhe Pharmacy kaufen, halten oder verkaufen?

