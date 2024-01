Klare Signale bei Renault!

Renault-Aktie erhöht Branchenvergleichsrate auf "+21,79%" in den letzten 12 Monaten

Die Aktie von Renault hat in den vergangenen 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 21,79 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent. Dies bedeutet, dass Renault im Branchenvergleich eine Outperformance von +21,79 Prozent erzielt hat. Darüber hinaus wies der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr auf, und Renault übertraf diesen Durchschnittswert um 21,79 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen hat die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Positive Anlegerstimmung und "Gut"-Bewertung

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer an 14 Tagen eine positive Richtung. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Renault diskutiert. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Konkret handelte es sich um 9 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führte. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Positive Entwicklung des Sinns und des Buzz

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit Hilfe der Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Renault hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität für Renault gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher erhält Renault eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bewertung des Relative Strength Index (RSI)

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Renault-Aktie beträgt aktuell 40, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und zeigt, dass Renault hier überkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Renault damit eine "Schlecht"-Bewertung.