Klare Signale bei Realtech!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Realtech wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 24,49 Punkten, was bedeutet, dass die Realtech-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Beim RSI25 ist Realtech weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Realtech eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Realtech liegt bei einem Wert von 8, was im Vergleich zur Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 70,02) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien ist Realtech daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der gleitende Durchschnittskurs der Realtech beläuft sich auf 1,14 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,94 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -17,54 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,91 EUR, was die Aktie mit +3,3 Prozent Abstand als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Realtech daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Realtech eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse wird Realtech daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung vergeben. Insgesamt erhält Realtech von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.