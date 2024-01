Klare Signale bei Rapid!

Weitere Suchergebnisse zu "Capital One Financial":

Die Aktie von Rapid verzeichnet eine positive Entwicklung, basierend auf verschiedenen Analysen. Der gleitende Durchschnittskurs liegt derzeit bei 48,6 USD, während der aktuelle Kurs bei 54,86 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +12,88 Prozent im Vergleich zum GD200 und +0,44 Prozent im Vergleich zum GD50. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund dieser Analyse.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine positive Stimmung gegenüber der Aktie von Rapid. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über das Unternehmen diskutiert, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren positive Themen die Diskussion. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Einschätzung von Analysten zeigt eine neutrale Haltung gegenüber der Aktie von Rapid. In den letzten zwölf Monaten gab es 3 positive, 6 neutrale und keine negativen Einschätzungen, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Obwohl es im letzten Monat keine aktualisierten Analystenmeinungen gab, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 51,67 USD, was einer potenziellen negativen Entwicklung um -5,82 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Empfehlung seitens der Analysten.

Im Branchenvergleich zeigt sich Rapid als überdurchschnittlich erfolgreich. Mit einer Rendite von 72,16 Prozent liegt die Aktie um 63,33 Prozent über der durchschnittlichen Rendite der "Software"-Branche. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Informationstechnologie" schneidet Rapid mit einem Plus von 62 Prozent sehr gut ab. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating aufgrund ihrer sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr.