Klare Signale bei Radisson Mining!

Die fundamental Analyse von Radisson Mining zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 13,62 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Das Branchen-KGV liegt bei 324,4, was einen Abstand von 96 Prozent darstellt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +16,67 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,18 CAD mit dem aktuellen Kurs (0,21 CAD) vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt mit +5 Prozent Abweichung. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Radisson Mining-Aktie. Insgesamt wird dem Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik zugesprochen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bezogen auf Radisson Mining. Dies zeigt sich in den zahlreichen positiven Kommentaren und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende weist Radisson Mining eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als ein unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.