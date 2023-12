Klare Signale bei REA!

Weitere Suchergebnisse zu "Rea Group":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Rea diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen dominierten. In den vergangenen Tagen wurden jedoch weder stark positive noch negativen Themen über Rea diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Rea zeigte sich eine starke Aktivität, und auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Rea von 179,48 AUD mit einer Entfernung von +19,83 Prozent vom GD200 (149,78 AUD) ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 159,14 AUD auf ein "Gut"-Signal hin.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rea liegt bei 11,99, was als überverkauft betrachtet wird. Auch der RSI25 deutet auf eine überverkaufte Situation hin. Insgesamt wird daher eine Bewertung als "Gut" für diese Kategorie vergeben.