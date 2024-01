Klare Signale bei Quipt Home Medical!

Die Analystenmeinung zu Quipt Home Medical-Aktie wird als "Gut" eingestuft. Insgesamt liegen 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vor. Es gab im letzten Monat keine neuen Analystenupdates. Das Kursziel der Analysten liegt bei 10 USD, was auf eine potenzielle Performance von 96,46 Prozent hindeutet, da der aktuelle Kurs bei 5,09 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wert überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 23,68 Punkten, was darauf hindeutet, dass Quipt Home Medical überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und ergibt daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Wertpapier in diesem Abschnitt als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Quipt Home Medical ist überwiegend positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 5,42 USD, was 6,09 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs liegt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 4,78 USD, was 6,49 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Quipt Home Medical-Aktie in der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.