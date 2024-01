Klare Signale bei Quanterix!

Die Anlegerdiskussionen über Quanterix in den sozialen Medien geben ein positives Signal über die Stimmung rund um den Titel wider. In den Kommentaren der letzten Wochen häufen sich die positiven Meinungen, und auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Quanterix bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Quanterix mit einem Wert von 10,5 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 90 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" von 104.

Auch aus technischer Sicht erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Quanterix verläuft aktuell bei 21,4 USD, während der Aktienkurs selbst bei 27,34 USD aus dem Handel ging, was einem Abstand von +27,76 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage erhält die Aktie ein "Gut"-Signal.

