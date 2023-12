Klare Signale bei Qualys!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Qualys-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 82, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 32,8, was bedeutet, dass die Qualys-Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Qualys-Aktie liegt bei 145,99 USD, während der Aktienkurs selbst bei 196,28 USD liegt. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin und führt zu einer Einstufung "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 178,98 USD, was ebenfalls ein "Gut"-Signal für die Qualys-Aktie bedeutet.

Im Branchenvergleich hat die Qualys-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 60,71 Prozent erzielt, was eine deutliche Outperformance im Vergleich zur "Software"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie deutlich über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt ist und das Unternehmen weniger Beachtung erfährt. Daher erhält die Qualys-Aktie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild für die Qualys-Aktie, mit positiven Signalen hinsichtlich der Kursentwicklung, aber auch einigen negativen Aspekten bezüglich der Stimmungslage der Anleger.