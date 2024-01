Klare Signale bei Qiagen!

Derzeitige Analyse zeigt, dass Qiagen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,64 aufweist, was unter dem Branchendurchschnitt von 100,2 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Qiagen liegt bei 41,37, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 36, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich bei Qiagen ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0, was eine negative Differenz von -3,61 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Qiagen derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 39,82 EUR, während der Aktienkurs bei 41,31 EUR liegt, was einer Abweichung von +3,74 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 38,64 EUR, was einer Abweichung von +6,91 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert ausweist. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".