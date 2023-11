Klare Signale bei Pulmonx Corp!

Pulmonx: Analyse zeigt Aufwärtspotenzial und positive Stimmung

Pulmonx hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Pulmonx. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 13,6 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 23,3 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Pulmonx. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Pulmonx liegt bei 39,77 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25 zeigt mit 33,78 Punkten ebenfalls eine neutrale Bewertung. Zusammen ergibt sich damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 liegt bei 11,25 USD, während der Aktienkurs bei 11,03 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der GD50 beträgt 9,66 USD, was einer positiven Abweichung von +14,18 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Pulmonx daher ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Insgesamt zeigen die Analysen ein Aufwärtspotenzial für Pulmonx, sowie eine positive Stimmung im Internet und in der technischen Analyse.