Klare Signale bei Public Joint Stock Company Magnit!

Der Aktienkurs von Magnit Pjsc verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 48,07 Prozent, was 48,07 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Im Bereich "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" ist die durchschnittliche jährliche Rendite 0 Prozent, was bedeutet, dass Magnit Pjsc aktuell um 48,07 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Kommunikation im Internet ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt dagegen kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Magnit Pjsc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5487,34 RUB. Der letzte Schlusskurs (7214,5 RUB) weicht um +31,48 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+13,62 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, mit einer überwiegend positiven Diskussion an sechs Tagen und einer überwiegend negativen an einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Magnit Pjsc. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".