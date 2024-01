Klare Signale bei Pharvaris BV!

Die technische Analyse der Pharvaris-Aktie zeigt einen positiven Trend, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses. Über einen Zeitraum von 200 Handelstagen beträgt der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts 14,41 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 23 EUR liegt, was einem Unterschied von +59,61 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (18,58 EUR) liegt der letzte Schlusskurs darüber (+23,79 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Pharvaris-Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um Pharvaris in den sozialen Medien haben in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung gezeigt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen zu erkennen waren. Die Häufigkeit der Beiträge zu Pharvaris war ebenfalls im normalen Rahmen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger, die auf sozialen Plattformen geäußert wurde, war überwiegend positiv, insbesondere in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dessen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pharvaris-Aktie kurzfristig als "Neutral" eingestuft wird, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 64,71 Punkten. Auf längerfristiger Basis ist die Aktie jedoch überverkauft, was zu einer abweichenden Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt erhält Pharvaris eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und der RSI eine positive Entwicklung der Pharvaris-Aktie, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.