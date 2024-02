Klare Signale bei PWR Holdings!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Pwr, so ergibt sich ein aktueller Wert von 31,78 Punkten für den 7-Tage-RSI. Dies deutet darauf hin, dass Pwr weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie somit als "Neutral" eingestuft wird. Hingegen zeigt der 25-Tage-RSI an, dass Pwr überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Trendfolgeindikator betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Pwr-Aktie beträgt derzeit 9,76 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 11,17 AUD liegt, was einer Abweichung von +14,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 9,99 AUD und einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +11,81 Prozent eine positive Entwicklung, wodurch die Pwr-Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

Bei der Beurteilung von Aktienkursen spielen neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Unsere Analysten haben die Kommentare und Beiträge zu Pwr auf sozialen Plattformen ausgewertet und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Pwr diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die Pwr-Aktie führt.