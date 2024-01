Klare Signale bei Orion!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Orion wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Orion überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt, dass Orion weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Orion verläuft bei 3,8 USD, während der Aktienkurs selbst bei 4,65 USD liegt, was einem Abstand von +22,37 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt eine Differenz von -1,27 Prozent und somit ein "Neutral"-Signal. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Orion als "Gut"-Titel ein. Von 18 Analystenbewertungen waren 1 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 6 USD, was einer Erwartung in Höhe von 29,03 Prozent entspricht. Somit wird die Bewertung "Gut" vergeben.

Die Stimmung rund um Orion ist überwiegend positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.