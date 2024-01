Klare Signale bei Orange!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Die Orange-Aktie wird derzeit neutral bewertet, wenn man die technische Analyse betrachtet. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 10,86 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 11,298 EUR liegt, was einer Abweichung von +4,03 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,9 EUR) weicht mit +3,65 Prozent vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Orange-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei der Dividende schneidet die Orange-Aktie hingegen gut ab. Die Dividendenrendite liegt bei 7,54 %, was einen Mehrertrag von 7,54 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich eine positive Entwicklung. Die Stimmung für Orange hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde in den sozialen Medien eine verringerte Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über die Aktie festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse hindeutet. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage jedoch mit "Gut" bewertet.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Orange-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Bei einer längeren Betrachtung von 25 Handelstagen ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Orange mit einem "Gut"-Rating abgeschlossen.