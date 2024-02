Klare Signale bei Oracle!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oracle liegt derzeit bei 13,45 und damit 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Software-Branche, der bei 59 liegt. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Oracle eine Dividendenrendite von 1,54 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,21 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -0,67 Prozent zur Oracle-Aktie. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Dividendenpolitik als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Meinungen, jedoch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung. Zudem zeigt die Analyse von Handelssignalen sechs konkret berechnete Signale, von denen vier als "Gut" und zwei als "Schlecht" bewertet wurden. Insgesamt ergibt sich auf dieser Ebene ebenfalls eine "Gut"-Bewertung, was darauf hindeutet, dass Oracle in Bezug auf die Stimmung positiv eingestuft werden muss.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Software-Branche hat Oracle in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,18 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -1,13 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +32,31 Prozent im Branchenvergleich für Oracle. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor übertrifft Oracle den Durchschnitt um 31,9 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.