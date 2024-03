Klare Signale bei Okoworld!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über die Oekoworld-Aktie war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Oekoworld zeigt einen Wert von 47,37, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Oekoworld-Aktie mit 30,8 EUR aktuell 2,81 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich jedoch eine schlechte Einschätzung, da die Distanz zum GD200 bei -7,26 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als neutral bewertet.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Oekoworld-Aktie mit einem Wert von 9,26 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" von 59, erscheint die Aktie daher preisgünstig und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung der Oekoworld-Aktie basierend auf Sentiment, technischer und fundamentaler Analyse.