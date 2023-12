Klare Signale bei Nuvei!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI beträgt aktuell 24 für die Nuvei-Aktie, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls, dass die Aktie überverkauft ist und daher auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Nuvei verläuft derzeit bei 36,21 CAD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt, da der Aktienkurs selbst bei 34,81 CAD lag. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt jedoch ein "Gut"-Signal, da der GD50 derzeit bei 27,23 CAD liegt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Nuvei wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Obwohl in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, erhält Nuvei auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Analysten schätzen die Aktie von Nuvei langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv und keine negativ. Die Analysten erwarten ein Kursziel in Höhe von 42,5 CAD, was einer Erwartung von 22,09 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.