Klare Signale bei Norwegian Cruise Line!

Für die Norwegian Cruise Line liegen in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten vor, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Norwegian Cruise Line. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 15,67 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 19,8 USD einem potenziellen Rückgang von -20,88 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Norwegian Cruise Line-Aktie von den Analysten eine "Neutral"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Norwegian Cruise Line derzeit bei 38,55 liegt, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 39 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen rund um die Norwegian Cruise Line. In den letzten beiden Wochen überwiegen positive Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einstufung des Unternehmens. Die Handelssignale zeigen jedoch 3 positive und 2 negative Signale, was letztendlich zu einer "Gut"-Einstufung der Aktie führt.

Im Branchenvergleich hat die Norwegian Cruise Line im letzten Jahr eine Rendite von 28,07 Prozent erzielt, was 34,27 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Rendite sogar 34,01 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.