Klare Signale bei Nordex!

Nordex Aktie: Bewertung und Analyse

Die Nordex Aktie wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13,73, was einem Abstand von 56 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,52 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Nordex jedoch 3,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was einer Rendite von 0 Prozent entspricht. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments in der Branche "Elektrische Ausrüstung" eher unrentabel, und die Redaktion bewertet sie daher als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Nordex Aktie derzeit +2,06 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -6,81 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nordex besonders positiv diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen überwogen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wodurch Nordex auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.