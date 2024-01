Klare Signale bei Ningxia Yinglite Chemicals!

Die Ningxia Younglight Chemicals zeigt sich in der technischen Analyse als vielversprechend. Mit einem Kurs von 9,45 CNH liegt sie derzeit 5,23 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was sie kurzfristig als "Gut" einstuft. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +5,47 Prozent, was auch hier eine "Gut"-Einstufung ergibt.

Im fundamentalen Vergleich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16 liegt. Im Branchenvergleich zeigt sich, dass vergleichbare Unternehmen aus der Chemikalien-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Dies bedeutet, dass Ningxia Younglight Chemicals weder unterbewertet noch überbewertet ist, und daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie erhält.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Ningxia Younglight Chemicals in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,46 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Chemikalien-Branche im Durchschnitt um -7,42 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +7,88 Prozent für Ningxia Younglight Chemicals entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Aktie um 7,88 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Ningxia Younglight Chemicals weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (43,58 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (45,92 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse. Insgesamt kann die Aktie aus charttechnischer und fundamentaler Sicht als vielversprechend und stabil eingestuft werden.