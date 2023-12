Klare Signale bei Netstreit Corp!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für die NETSTREIT Corp weist der RSI einen Wert von 17,89 auf, was als "Gut" eingestuft wird. Auch der RSI25 liegt mit 26,8 im "Gut"-Bereich, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der NETSTREIT Corp-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 17,02 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 17,85 USD, was einem Anstieg um 4,88 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 15,85 USD, was über dem letzten Schlusskurs (+12,62 Prozent) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die langfristige Einstufung der Analysten für die NETSTREIT Corp-Aktie ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung, basierend auf 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen in den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 19 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 6,44 Prozent und somit eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Insgesamt wird die Aktie der NETSTREIT Corp von Analysten als "Gut" eingestuft.