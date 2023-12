Klare Signale bei Meta!

In den letzten Wochen wurde bei Pathward keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Pathward keine Auffälligkeiten in diesem Bereich festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit für das Unternehmen festgestellt. Dies wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Pathward führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Pathward ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,61 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 45 Prozent, basierend auf einem durchschnittlichen KGV der Branche von 15. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche hat Pathward in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,06 Prozent erzielt, während die durchschnittliche Performance der Branche bei 1,45 Prozent lag, was eine Outperformance von +24,61 Prozent für Pathward bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,7 Prozent im letzten Jahr, wobei Pathward 14,36 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Gemäß der Einschätzung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da 1 Kaufempfehlung, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Es liegen keine Analystenupdates zu Pathward aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Pathward liegt bei 58 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs sich um 9,58 Prozent entwickeln wird, da der Kurs zuletzt bei 52,93 USD notierte. Aufgrund der Analysten-Untersuchung führt dies insgesamt zu einer Einstufung von "Gut" für Pathward.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Meta-Analyse vom 31.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Meta jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Meta-Analyse.

Meta: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...