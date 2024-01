Klare Signale bei Mediclin!

Der Relative Strength Index (RSI) der Mediclin liegt bei 18,18, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Daher wird die Situation als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält die Mediclin daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Mediclin im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,99 Prozent erzielt, was 11,93 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Gesundheitsdienstleister" beträgt -7,56 Prozent, und Mediclin liegt aktuell 11,42 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Mediclin verläuft derzeit bei 2,9 EUR, was eine "Neutrale" Einstufung ergibt. Der Aktienkurs selbst ging bei 2,8 EUR aus dem Handel und liegt damit 3,45 Prozent unter der GD200. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 2,66 EUR angenommen, was einer aktuellen Differenz von +5,26 Prozent entspricht und damit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gute" Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Mediclin wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Mediclin somit mit "Neutral" bewertet.