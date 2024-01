Klare Signale bei McDonald's!

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Die fundamentale Analyse von Mcdonald's zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 25,54 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 50,21. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und wir sie daher als "Gut"-Empfehlung einstufen.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen über Mcdonald's hauptsächlich negativ diskutiert wurde. Allerdings gab es in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat Mcdonald's im letzten Jahr eine Rendite von 13,61 Prozent erzielt, was 13,38 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Aktie wird daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Mcdonald's-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Tage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Mcdonald's insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

