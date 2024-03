Klare Signale bei Manulife FinancialPref 3 Class 1!

Weitere Suchergebnisse zu "First Horizon National":

Manulife schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Versicherungsbranche. Mit 4,98 % im Vergleich zu 2,8 % beträgt der Unterschied 2,17 Prozentpunkte, was der Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Manulife besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt Manulife mit einer Rendite von 43,22 Prozent mehr als 32 Prozent darüber. Die "Versicherung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 27,26 Prozent, wobei Manulife mit 15,96 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Manulife mit einem Wert von 12,64 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 11,06, was einen Abstand von 14 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung auf dieser Basis.