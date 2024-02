Klare Signale bei Lyra Therapeutics Inc!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung gesetzt werden. Diese Analyse liefert den RSI, einen häufig verwendeten Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Lyra Therapeutics wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 34,88 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Lyra Therapeutics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 54,31, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Lyra Therapeutics somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen der vergangenen zwölf Monate für die Lyra Therapeutics-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut", während keine als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wurden. Dies bedeutet ein durchschnittliches "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Lyra Therapeutics vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 168,39 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhalten Lyra Therapeutics somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse signalisiert der aktuelle Kurs der Lyra Therapeutics von 5,03 USD eine Entfernung von +35,58 Prozent vom GD200 (3,71 USD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 4,82 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Lyra Therapeutics-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern und neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Lyra Therapeutics zeigt die langfristige Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.