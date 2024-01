Klare Signale bei Lovisa Holdings!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Lovisa-Aktie liegt der RSI bei 48,97, was als "Neutral" eingestuft wird. Für den RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich der Wert auf 26,71, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Lovisa derzeit bei 21,18 AUD, während der Aktienkurs selbst bei 23,61 AUD liegt, was einem Abstand von +11,47 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 20,96 AUD, was einer Differenz von +12,64 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Signal auf Basis der technischen Analyse.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Lovisa in den sozialen Medien. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die positiven Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Lovisa-Aktie auf Basis des RSI, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.