Klare Signale bei Loop Industries!

Der Relative Strength Index (RSI) für Loop Industries liegt bei 40, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch -verkauft. Dieser Wert wird durch die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen ermittelt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie als "Neutral" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Loop Industries abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 7,5 USD, was eine Steigerung um 175,74 Prozent vom letzten Schlusskurs (2,72 USD) bedeuten würde. Daher erhält die Loop Industries-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Das Anleger-Sentiment für Loop Industries wird insgesamt positiv bewertet, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich mit positiven Themen rund um das Unternehmen befasst hat.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Loop Industries wird anhand der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität im Internet beurteilt. Dabei zeigt sich eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung erfahren, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.