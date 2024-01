Klare Signale bei Liberty Oilfield Services!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Aktie von Liberty Energy wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 5,35, was insgesamt 83 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 31,48 im Segment "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von Liberty Energy mit 19,71 Prozent mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" verzeichnete eine mittlere Rendite von 24,48 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Liberty Energy mit 4,77 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Liberty Energy bei 17,64 USD, was einen Abstand von +9,43 Prozent vom GD200 (16,12 USD) bedeutet und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 18,95 USD, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -6,91 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Liberty Energy-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und es gab keine negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Liberty Energy unterhalten. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Sollten Liberty Oilfield Services Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Liberty Oilfield Services jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Liberty Oilfield Services-Analyse.

Liberty Oilfield Services: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...