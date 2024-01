Klare Signale bei Leafbuyer!

Die technische Analyse der LeafGuter-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,07 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,048 USD liegt, was einer Abweichung von -31,43 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Wenn wir jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachten, sehen wir, dass der letzte Schlusskurs (0,04 USD) über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "+20 Prozent"-Rating führt und somit zu einem "Gut"-Rating für die LeafGuter-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 26,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass die LeafGuter-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich somit für die LeafGuter-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls untersucht, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für LeafGuter in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Stimmung hinsichtlich der LeafGuter-Aktie wurde auch auf sozialen Plattformen untersucht, und es wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend kann daher festgestellt werden, dass LeafGuter hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.