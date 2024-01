Klare Signale bei Kingfisher!

Mit einer Dividendenrendite von 5,28 Prozent liegt Kingfisher nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent in der Branche "Spezialität Einzelhandel". Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. In den letzten Wochen konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Kingfisher festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Auch das Anleger-Sentiment ist positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,23 Prozent erzielt, was 5,58 Prozent unter dem Durchschnitt von 5,81 Prozent im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 5,48 Prozent, wobei Kingfisher aktuell 5,24 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.