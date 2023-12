Klare Signale bei Kainos!

Der Aktienkurs von Kainos im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Informationstechnologie-Sektors zeigt eine Rendite von -37,67 Prozent, was mehr als 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite von -7,05 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Kainos mit 30,61 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Kainos-Aktie derzeit positiv mit einem Rating von "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Kainos. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 1301,33 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 14,65 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kainos beträgt 28, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 106,55 für "IT-Dienstleistungen" unter dem Durchschnitt liegt. Fundamentale Kriterien deuten darauf hin, dass Kainos unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Kainos gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Da keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild oder in der Diskussionsstärke festgestellt wurden, wird Kainos in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält Kainos daher für dieses Kriterium eine "Neutral"-Bewertung.