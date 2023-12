Klare Signale bei Jinlong Machinery, Electronic!

Der Aktienkurs von Jinlong Machinery & Electronics hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im gleichen Sektor "Industrie" eine Rendite von 13,04 Prozent erwirtschaftet, was mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" lag die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten bei -1,11 Prozent, wobei Jinlong Machinery & Electronics mit 14,15 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jinlong Machinery & Electronics bei 153. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 0) ist die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Somit erhält sie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Jinlong Machinery & Electronics diskutiert. An sieben Tagen überwogen die positiven Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten hauptsächlich positive Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Dividendenrendite von Jinlong Machinery & Electronics beträgt in Relation zum aktuellen Kursniveau 0 Prozent, was 1,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung, 1,5) liegt. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.