Klare Signale bei Jiangsu Nhwa Pharmaceutical!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Fall von Jiangsu Nhwa Pharmaceutical wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 59,11 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 für Jiangsu Nhwa Pharmaceutical auf 25-Tage-Basis liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 44,76), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich anhand der Internet-Kommunikation erkennen, dass die Stimmung für Jiangsu Nhwa Pharmaceutical in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien und unsere Programme haben eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Deshalb erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Jiangsu Nhwa Pharmaceutical derzeit eine Dividendenrendite von 0,73 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,52% liegt. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist.

In den letzten zwei Wochen wurde Jiangsu Nhwa Pharmaceutical von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls eine Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung für die Aktie.