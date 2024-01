Klare Signale bei Jiangsu Hengrui Medicine!

Der Aktienkurs von Jiangsu Hengrui hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,7 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor eine Überperformance von 19,58 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite innerhalb der Arzneimittel-Branche beträgt 0,37 Prozent, wobei Jiangsu Hengrui aktuell 17,33 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Jiangsu Hengrui als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 25,25, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 56,61 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Jiangsu Hengrui neutral diskutiert, während in den vergangenen ein, zwei Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Positiven festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer Bewertung dieses Kriteriums mit "Gut" führt. Zudem wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Jiangsu Hengrui für diese Stufe daher ein "Gut".