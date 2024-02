Klare Signale bei Japan Airlines!

Die Japan Airlines-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,53 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,51 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist. Daher erhält sie eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen in Diskussionen häufiger erwähnt und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Daher erhält die Japan Airlines-Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Japan Airlines-Aktie gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt ein neutrales Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Japan Airlines-Aktie für die letzten 200 Handelstage als neutral bewertet, da der aktuelle Schlusskurs nur geringfügig vom Durchschnitt abweicht. Gleiches gilt für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Insgesamt erhält die Japan Airlines-Aktie gemischte Bewertungen aufgrund der verschiedenen Analysekriterien.