Klare Signale bei Jack Sewing Machine!

Der Aktienkurs von Jack hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,03 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um -18,02 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Jack eine Outperformance von +11,99 Prozent erzielt hat. Auch im "Industrie"-Sektor hat Jack mit einer Rendite von -16,68 Prozent im letzten Jahr um 10,65 Prozent über dem Durchschnittswert gelegen. Aufgrund dieser Überperformance wird dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie zugeschrieben.

Die Diskussionen über Jack in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den letzten zwei Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Jack bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jack-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 20,15 CNH liegt, was nahe dem letzten Schlusskurs von 20 CNH liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 20,7 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt. Daher wird die Jack-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte festgestellt werden, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung gering bleibt. Aufgrund dieser Faktoren wird Jack in diesem Punkt insgesamt als "Schlecht" eingestuft.