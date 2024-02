Klare Signale bei Jack Sewing Machine!

Die technische Analyse der Aktie von Jack zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 20,16 CNH, während der Aktienkurs bei 20,42 CNH um +1,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 20,63 CNH, was einer Abweichung von -1,02 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Jack-Aktie eine Bewertung als "Gut". Der Jack-RSI beträgt 6,02, während der RSI25 bei 53,93 liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Jack mit einer Rendite von -6,03 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 13 Prozent darüber liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von -20,55 Prozent aufweist, liegt Jack mit 14,52 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Jack zeigen, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten erhöht war, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Jack-Aktie daher als "Gut"-Wert eingestuft.