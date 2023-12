Klare Signale bei Inter Parfums!

Weitere Suchergebnisse zu "Inter Parfums":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Inter Parfums liegt aktuell bei 25,52 und ist damit um 45 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt (Branche: Persönliche Produkte) von 46. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält deshalb eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende weist Inter Parfums eine Dividendenrendite von 1,89 Prozent auf, was 1,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Persönliche Produkte" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als eher unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Beurteilung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Für Inter Parfums liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 32,66 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 25,72 und zeigt somit an, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Inter Parfums derzeit auf 136,11 USD geschätzt, während der aktuelle Kurs bei 145,27 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,73 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 130,23 USD, was eine Distanz von +11,55 Prozent zur aktuellen Aktie darstellt. Auch aus dieser Sicht wird die Aktie als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält Inter Parfums somit die Gesamtnote "Gut" in der Analyse.