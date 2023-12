Klare Signale bei Ibiden!

Die Ibiden-Aktie wird nach einer technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating bewertet. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 6926,27 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 7588 JPY lag, was einem Unterschied von +9,55 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7238,38 JPY liegt nah am letzten Schlusskurs (+4,83 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Ibiden eine "Gut"-Bewertung nach einfacher Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ibiden-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 44,27, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Ibiden für die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Jedoch wurde eine negative Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ibiden daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.