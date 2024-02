Klare Signale bei ITM Power!

Das Jahr 2020 war kein gutes Jahr für die Aktie von Itm Power. Mit einer Rendite von -46,38 Prozent hat das Unternehmen deutlich unterdurchschnittlich abgeschnitten. Im Vergleich zum Sektor "Industrie" liegt die Rendite sogar 48,9 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Bereich "Elektrische Ausrüstung" liegt die Rendite mit 47,9 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 70,21 GBP liegt, während der Aktienkurs selbst nur bei 63,98 GBP notiert. Dies bedeutet einen Abstand von -8,87 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 55,59 GBP, was einer Differenz von +15,09 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Die Analysteneinschätzung basiert auf einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut" aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose zeigt zudem ein Aufwärtspotential von 212,6 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bilanz für die Aktie von Itm Power, mit positiven Analystenprognosen und Anlegerstimmung, aber einer deutlichen Unterperformance im vergangenen Jahr.