Klare Signale bei IRC!

Die Irc-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet und liegt mit einem Kurs von 0,107 HKD derzeit um +18,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei +18,89 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine charttechnische Einschätzung von "Gut" für die Irc-Aktie.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,01 Prozent erzielt, was 25,95 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 4,94 Prozent, und die Irc-Aktie liegt aktuell 25,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 7,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Irc-Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch -verkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Irc-Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite der Irc-Aktie beträgt 0 Prozent und liegt damit 5,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird in diesem Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung gesetzt.