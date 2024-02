Klare Signale bei IMS!

Die Aktie von Ims weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,55 % in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Ims mit einem Wert von 3,11 stark unterbewertet im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche, die mit 45,73 bewertet werden. Dadurch ergibt sich aus fundamentaler Analyse die Einstufung als "Gut".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Ims eine Performance von -2,63 %, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -9,71 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,08 % im Branchenvergleich für Ims. Zudem lag die mittlere Rendite des "Industrie"-Sektors bei -7,92 %, wobei Ims 5,29 % über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Ims eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.