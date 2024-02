Klare Signale bei ICF!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Icf-Aktie wird der 7-Tage-RSI momentan bei 20,86 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,01, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für die Icf-Aktie in den vergangenen vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten bewerten die Icf-Aktie derzeit als "Gut" basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Icf, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotenzial von -5,51 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Icf-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs bei 146,05 USD lag, was einem Unterschied von +15,27 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt deuten darauf hin, dass die Icf-Aktie charttechnisch als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Icf-Aktie gemischte Bewertungen in Bezug auf den RSI, das Sentiment und die Analystenbewertung, aber die charttechnische Analyse deutet auf eine positive Entwicklung hin.