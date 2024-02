Klare Signale bei IAC/InterActiveCorp!

Die Analystenbewertung für die IAC-Aktie in den letzten 12 Monaten zeigt, dass institutionelle Analysten 6 Mal die Bewertung "Gut", 0 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" vergeben haben. Dies führt langfristig zu einem Rating von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 51,29 USD. Die Analysten erwarten daher eine Entwicklung von 76,45 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 90,5 USD festgelegt, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung seitens der institutionellen Analysten.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden vorwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die IAC-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 Tagen (Wert: 40) als auch in den letzten 25 Handelstagen (Wert: 52,89). Dies führt zu einer neutralen Bewertung.

In den letzten vier Wochen konnte eine positive Veränderung in der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der Analystenbewertungen, Anlegerstimmung, RSI und Sentiment und Buzz eine positive Einschätzung für die IAC-Aktie.