Klare Signale bei Hyatt Hotels!

Hyatt Hotels weist am 30.10.2023, 12:13 Uhr einen Kurs von 99.28 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Hyatt Hotels auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Hyatt Hotels wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Das Kursziel für die Aktie der Hyatt Hotels liegt im Mittel wiederum bei 131,4 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 99,28 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 32,35 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Hyatt Hotels insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,6 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Hyatt Hotels damit 12,56 Prozent über dem Durchschnitt (1,04 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 0,31 Prozent. Hyatt Hotels liegt aktuell 13,28 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Hyatt Hotels beläuft sich mittlerweile auf 111,96 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 99,28 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -11,33 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 107,17 USD. Somit ist die Aktie mit -7,36 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".