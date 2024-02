Klare Signale bei Hostelworld!

Die Hostelworld-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 200 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 29,87 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Hostelworld ist insgesamt positiv. In den Diskussionsforen der sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Hostelworld-Aktie mit 154 GBP derzeit +7,87 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +18,92 Prozent, was auch zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Hostelworld ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,96 auf, was 87 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (60,67). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.