Klare Signale bei Heidelberg Materials!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heidelberg Materials beträgt derzeit 7,44, was 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Baumaterialien) von 115 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Basierend auf dieser Bewertung erhält Heidelberg Materials eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Baumaterialien"-Branche hat Heidelberg Materials in den letzten 12 Monaten eine Performance von 43,98 Prozent erzielt. Im Branchendurchschnitt stiegen ähnliche Aktien lediglich um 6,18 Prozent, was bedeutet, dass Heidelberg Materials im Branchenvergleich um +37,8 Prozent outperformt hat. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 6,18 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass Heidelberg Materials um 37,8 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Heidelberg Materials-Aktie sowohl in einem langfristigen als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend liegt. Der aktuelle 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 70,83 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 78,20 EUR liegt, was einer Abweichung von +10,41 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 71,58 EUR, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über diesem Durchschnitt (+9,25 Prozent Abweichung) liegt. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Heidelberg Materials auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger den Aktienkurs beeinflussen. Eine Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen rund um Heidelberg Materials aufgegriffen wurden. Die Aktie erhält daher in dieser Betrachtung ebenfalls die Einstufung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab, dass neun konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen, davon sechs "Gut" und drei "Schlecht", was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Heidelberg Materials in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Gut" eingestuft werden muss.